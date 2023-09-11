البابا فرنسيس يعرب عن ألمه وقربه عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس، في برقية تحمل توقيع الكاردينال بارولين عن حزنه ومشاعر قربه عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، كما وأكد الصلاة وطلب البركات الإلهية للمغاربة.

وفقا لإذاعة الفاتيكان، فعقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب أكد البابا فرنسيس، في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، قربه بالصلاة فور تلقيه بألم هذا النبأ.

وذكرت البرقية أن “الأب الأقدس، وقد أحزنته هذه الكارثة الطبيعية، يعرب عن تضامنه العميق مع المتضررين من هذه المأساة في الجسد وفي القلب. ويصلي قداسته من أجل راحة الموتى وشفاء الجرحى والعزاء لمن يبكون فقدان أقاربهم وبيوتهم”.

واختتمت البرقية مؤكدة “صلاة البابا فرنسيس إلى الله كي يعضد المغاربة في هذا الاختبار”، كما “شجع الأب الأقدس السلطات المدنية وفرق الإنقاذ واستمطر على الجميع البركات الإلهية”.