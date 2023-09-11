مسؤول أمني إيطالي: اتفاقية دبلن جعلت إيطاليا “سجنًا” لكثيرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مفوض حالة طوارئ الهجرة الايطالي، فاليريو فالينتي، إن اتفاقية دبلن للهجرة، جعلت من بلادنا “سجنًا” لكثير من الأشخاص.

وخلال حديثه في ندوة نظمت في باليرمو عن الهجرة الإثنين، أوضح المفوض فالينتي، أن “أول ما يبديه المهاجرون عند وصولهم إلى لامبيدوزا هو الرغبة بمغادرة الجزيرة في أسرع وقت ممكن. إنهم يعرفون أن شيئًا آخر ينتظرهم في إيطاليا وأوروبا، ويتوقع بعضهم الالتحاق بأفراد أسرهم في شمال أوروبا”.

وذكر فالينتي أن “قواعد دبلن تشترط أن تتولى إيطاليا، بلد الدخول الأول، مسؤولية جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء. وبطريقة ما، تصبح بلادنا بمثابة سجن، مكان يتعين عليهم بالضرورة البقاء فيه طوال الوقت المرتبط بإجراءات اللجوء”.

وسأل المفوض، “هل ترون جميعا ما يحدث في فينتيميليا؟ يظل المهاجرون على الأراضي الإيطالية لأن فرنسا ترفضهم”، لذلك “لدينا هذه المشكلة الإضافية أيضاً، المتمثلة باستقبال عدد من المهاجرين الذين قد تبدو قيمتهم المطلقة ضئيلة، لكن يجب مقارنتهم بالعدد الحقيقي”.

وأشار مفوض طوارئ الهجرة إلى “مسألة الاندماج، التي نادرا ما يتم الحديث عنها لكنها أهم من كل شيء”. مبيناً أن “الاندماج هو ما يصنع الفرق، وهو ما يجعلنا نصبح مواطنين”.