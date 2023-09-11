مسؤول إيطالي: رفض المغرب للمساعدة مسألة سياسية لكننا مستعدون للتدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول إيطالي عن الاقتناع بأن رفض المغرب للمساعدات الدولية تُعدّ مسألة سياسية، “لكننا مستعدون للتدخل”.

وسلط نائب رئيس مجلس النواب، جورجو موليه، الضوء على حقيقة، أن “المغرب يرفض مساعدات دولية كثيرة عرضت عليه لمعالجة أضرار الزلزال لأنه، فهو أولا وقبل كل شيء، لديه مشكلة سياسية مع فرنسا بعد أن كانت خاضعة لها حتى عام 1956″، لكن “المجتمع الغربي بأكمله وإيطاليا في الصف الأمامي وعلى استعداد لإرسال الرجال والمواد”.

وأكد موليه المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا)، في تصريحات متلفزة الإثنين، أن “الوضع في قرى الأطلس كارثي، لذلك، إذا لزم الأمر، فإننا جميعاً على استعداد للتدخل. لقد أثبتت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية أنها على أهبة الاستعداد من خلال تأمين الاتصال بجميع مواطنينا المسجلين لديها، ونحن نتحدث هنا عن حوالي 500 شخص”.

وخلص نائب رئيس مجلس النواب إلى القول، إن “وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني يتابع هذه القضية شخصياً”.