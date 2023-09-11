ميلوني وأمير قطر: تركيز على الطاقة والهجرة والاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن “رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التقت بمناسبة زيارتها لدولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وأجرت معه محادثات معمقة اختتمت بمأدبة عشاء”.

وقال بيان لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، الإثنين، إن “اللقاء ذاته، كان فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة والعلاقة الشخصية مع أمير دولة قطر”، مبيناً أن “المحادثات ركزت على القضايا الثنائية والاستثمارات، بما فيها في قطاع الدفاع”، وكذلك “على التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك عقب مؤتمر التنمية والهجرة الذي عقد في 23 تموز/يوليو الماضي بروما أيضاً”.

وأشار البيان، إلى أن الزعيمين ركزا خلال الاجتماع أيضاً، على “الشراكة بمجال الطاقة وحول فرص التعاون المهمة لشركاتنا، ولا سيما لشركة (إيني)، التي أنشأت مشروعًا مشتركًا مع نظيرتها قطر للطاقة”، كما “كانت الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الرئيسية بالمنطقة، استؤنف بحثها في لقاء لاحق (عقدته ميلوني) مع رئيس وزراء دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”.

في السياق ذاته، كتب وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، الذي رافق رئيسة الحكومة في الزيارة، في منشور على مدونة (X)، أن “اجتماعاً بناءً وجذاب جرى مع وزير المالية القطري علي بن الكواري”، الذي دعاه الوزير جورجيتّي “إلى إيطاليا لسبر موضوع الأعمال في مجال الرياضة، التقنيات الجديدة، البنية التحتية والتعاون المشترك”.