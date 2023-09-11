الاتحاد الأوروبي يدين “الانتخابات غير الشرعية بالمناطق المحتلة” بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الإدانة الشديدة للانتخابات غير الشرعية في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وفي أجزاء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا”، التي نظمها الاتحاد الروسي في الفترة من 8 إلى 10 أيلول/سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قال فيه “نحن نرفض بشدة هذه المحاولة العقيمة الإضافية من قبل روسيا لإضفاء الشرعية أو تطبيع سيطرتها العسكرية غير القانونية ومحاولتها ضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية التي أدانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022”.

ورأى البيان أن ذلك “يمثل انتهاكًا آخر للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها. إن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بإجراء هذه ‘الانتخابات’ المزعومة ولا بنتائجها”، والتي تمت “في بيئة مقيدة للغاية أفرزها العدوان على أوكرانيا”.

وأضاف “يشيد الاتحاد الأوروبي بشجاعة السكان الأوكرانيين الذين عارضوا التصويت الزائف وما زالوا يقاومون الاحتلال الروسي”، مؤكدا أن التكتل الأوروبي الموحد “يظل ملتزما التزاما راسخا بدعم أوكرانيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

وقال بوريل “ينبغي على روسيا أن تسحب فوراً وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل الحدود المعترف بها دوليا”.