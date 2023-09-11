تاياني يشارك في اجتماع “جرأة السلام” ببرلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت وزارة الخارجية على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي بأن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الدولي (جرأة السلام)، بمبادرة من جماعة (سانت إيجيديو) الكاثوليكية.

وكان رئيس الجماعة ماركو إيمبالياتسو قد أعلن في وقت سابق أن الاجتماع الدولي، الذي يستمر إلى يوم غد الثلاثاء، يحمل عنوان: “جرأة السلام: ديانات وثقافات في حوار”. وأشار إلى أن اختيار برلين لاستضافة الحدث لأنها “المدينة التي سقط فيها جدار بفضل قوة الديمقراطية والحوار والصبر في بناء قنوات للسلام. وهذا ما تريد أن تشهد له المدينة في عالم تُبنى فيه جدران كثيرة”.

وقال رئيس جماعة (سانت إيجيديو) “ستنطلق هذا العام من برلين رسالة قوية وواضحة تسلط الضوء على جرأة السلام وعلى الدور الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه الديانات في هذا السياق”. وأوضح أن “اللقاء سيشهد مشاركة شخصيات دينية مرموقة شأن حاخام إسرائيل الأكبر لاو وإمام الأزهر الشريف أحمد الطيب، بالإضافة إلى ممثلين عن الديانات الآسيوية والهندوسية والبوذية والشنتوية والسيخ”.