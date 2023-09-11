السفير الإيطالي بالمغرب: فتح مكتب بمطار مراكش لمساعدة مواطنينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مراكش ـ أعلنت السفارة الإيطالية في العاصمة المغربية، أنها أنشأت مكتباً في مطار مراكش لمد يد المساعدة للإيطاليين المحتاجين للعون، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال السفير الإيطالي في المغرب، أرماندو باروكّو في تصريحات متلفزة، إن “جميع الرحلات الجوية ممتلئة”، وأنه “بعد تفشي الخوف، أصبح جميع السائحين يرغبون بمغادرة البلاد”، لذا “نقترح على أولئك الذين بحوزتهم تذكرة سفر من مراكش، التوجه إلى المطار، حيث قمنا بتنظيم مكتب لأجلهم”.

وأضاف السفير: “أما بالنسبة لأولئك الذين ليست لديهم تذكرة بعد، فعلهم البحث عن واحدة أولاً، لكن ليس بالضرورة من مراكش”. وأكد أن “في الوقت الحالي، ليس هناك أي إيطالي متورط بتبعات الزلزال الذي ضرب المغرب”.

وأشار السفير باروكّو، إلى أنه “تمكنا حتى الآن من التواصل مع جميع الإيطاليين المتواجدين هنا”، واختتم بالقول: “نحن نراقب تطورات الوضع ساعة بساعة، وذلك بالتعاون مع السلطات المغربية أيضاً”.

هذا ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية المغربية، فـ”في حصيلة محدثة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، ارتفع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2497 شخصاً”، بينما “بلغ عدد الجرحى 2476 شخصاً”.