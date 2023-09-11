ميلوني: هجمات 11 أيلول ضربت الغرب وقيمه وحضارته الحرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 “ليس مجرد تاريخ دمر قلب الولايات المتحدة الأمريكية. في ذلك اليوم تمّ ضرب الغرب بأكمله ومعه القيم التأسيسية لحضارتنا الحرة وتاريخنا وثقافتنا”.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة مرور ذكرى هجمات 11 أيلول الإرهابية “بعد مرور 22 عاما على تلك الهجمات الإرهابية الرهيبة، نوجه أفكارنا وصلواتنا إلى الضحايا الأبرياء ونعانق أسرهم وأحبائهم”.

وقال رئيسة الوزراء “تخليدا لذكراهم، نجدد اليوم، كما آنذاك، التزامنا بمكافحة الأصولية الإسلامية وجميع أشكال الإرهاب. من أجل ألا ننسى”.