رئيسة البرلمان الأوروبي تطالب إيران بالإفراج عن مواطنين سويديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – في خطابها الافتتاحي للجلسة العامة في ستراسبورغ، طالبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السلطات الإيرانية اليوم الاثنين بـ”الإفراج الفوري” عن المواطنين السويديين يوهان فلوديروس وأحمد رضا جلالي.

فلوديروس دبلوماسي شاب يعمل في بعثة الاتحاد الأوروبي مسجون في إيران منذ أكثر من عام، وجلالي طبيب إيراني-سويدي متهم بالتجسس والتعاون مع إسرائيل ومحكوم عليه بالإعدام.

وأضافت ميتسولا: “غدًا سيتذكر هذا المجلس ويكرم إرث (الشابة الإيرانية) مهسا أميني” التي توفيت منذ حوالي العام أثناء احتجازها بمركز للشرطة في طهران و”جميع أولئك الذين دفعوا الثمن الأعظم من أجل الحرية”.