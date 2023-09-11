تاياني: لا لحرق نسخ الكتب السماوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين-جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إدانة حرق نسخ الكتب السماوية المقدسة.

وقال تاياني، خلال مشاركته في العاصمة الألمانية برلين في اجتماع (جرأة السلام) الذي تنظمه جماعة (سانت إيجيديو) الكاثوليكية “أرى أنه لا ينبغي لأحد أن يسمح لنفسه بحرق القرآن أو الانجيل أو التوراة”، لأنه “من السهل أن لأحد ما أن يكون عنيفًا ضد كتاب وأن تحرق صفحاته، لكنه لا يدرك ما يمكن أن تسببه هذه الحركة من عنف وإساءة تجاه الآخرين”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية: “عندما نشهد أعمال عنف ضد كنائس مسيحية ومعابد يهودية ومساجد، أو يتم تدميرها أو حرقها لأن مؤمنين آخرين يدمرونها، فإننا نشهد إساءة لله”.

وتابع “ليس هناك كافر”، وقال تاياني إن “الحوار بين الأديان، في رأيي، يعيد تاريخ وحياة الإنسانية إلى المركز بوجود الله، وهو حضور لا يفتقده العالم الحديث في كثير من الأحيان ويسعى إلى محوه، كما لو لم تكن هناك رؤية سامية لحياتنا وتاريخنا”، مشيرا إلى أنه “لسوء الحظ، يتناسى الرجال دائمًا أن الله، كما اعتقد، لا يحب أن يكرهوا بعضهم بعضًا ويتقاتلوا باسمه”.

وكان تاياني قد أدان في وقت سابق حرق نسخ القرآن في مدينة ستوكهولم وأبدى “التضامن مع السويد” وذلك بعد أن أضرم محتجون النار بمبنى سفارتها في بغداد.