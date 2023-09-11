الأمم المتحدة: حوالي 2500 قتيل بالمغرب جراء الزلزال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أيام أدى إلى مصرع أكثر من 2497 شخصا وإصابة 2476، أغلبهم في إقليم الحوز ومدينة تارودانت، وذلك بناء على بيانات غير نهائية صدرت عن السلطات الوطنية المغربية.

وأشار المكتب إلى أن انسدادات الطرق والظروف الجغرافية الصعبة تجعل من العسير إجراء عمليات البحث والإنقاذ، كما لجأ كثير من الناس إلى العراء خوفا من هزات ارتدادية إضافية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات المغربية تقود جهود الاستجابة وقامت بتفعيل آليات الإنقاذ والاستجابة الوطنية. كما تم نشر وحدات الحماية المدنية لزيادة المخزون في بنوك الدم وضمان توفير الموارد الحيوية، بما في ذلك المياه والغذاء والخيام والبطانيات للمناطق المتضررة.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المغربي تواصل الاستجابة على الأرض، حيث تقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي وتساعد في نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات العصيبة.