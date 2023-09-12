البابا: حزن على الضحايا ودمار الفيضانات في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس، عن حزنه لـ”الخسائر الفادحة في الأرواح”، والدمار الذي خلفته الفيضانات في الجزء الشرقي من ليبيا.

وفي برقية تعزية إلى الشعب الليبي، تحمل توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بعثها الثلاثاء إلى القاصد الرسولي في ليبيا، المونسنيور سافيو هون تاي فاي، أكد البابا “مشاعر القرب الروحي من الجرحى، من كل القلقين بشأن فقدان أحبائهم ومن العاملين في مجال حالات الطوارئ الذين يقدمون الإغاثة والمساعدة”. وطلب فرنسيس “البركات الإلهية، العزاء، القوة والمثابرة لأجل المتضررين جرّاء المأساة”.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في ليبيا، تامر رمضان، قد قال الثلاثاء خلال إحاطة للصحفيين في جنيف عبر دائرة فيديوية من تونس، إن “من المعتقد أن نحو عشرة آلاف شخص قد اعتبروا في عداد المفقودين بعد السيول والفيضانات العارمة في ليبيا حتى الآن”.