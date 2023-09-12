بوريل يستضيف الخميس اجتماعا للحوار بين بلغراد وبريشتينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل سيستضيف يوم الخميس المقبل اجتماعًا رفيع المستوى للحوار بين بلغراد وبريشتينا، بمشاركة رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

ووفق المذكرة الصادرة الثلاثاء، “سيعقد الممثل الأعلى، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك، اجتماعات صباحية منفصلة مع القادة المعنيين، يليها اجتماع ثلاثي مشترك”.

وقالت “سيركز الاجتماع على تنفيذ اتفاق الطريق إلى التطبيع، فضلا عن القضايا الراهنة”.

وكانت بعثة حفظ السلام في كوسوفو بقيادة حلف شمال الأطلسي (كي فور) قد حذرت مؤخرا من أن الوضع في شمالي كوسوفو لا يزال غير مستقر مشددة على ضرورة المضي قدما في المسار السياسي.