ماتاريلا: إيطاليا قريبة من شعب ليبيا ومستعدة للمساهمة بجهود الإغاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا عن تضامنه مع الشعب الليبي في اعقاب اجتياح الفيضانات لمناطق شرقي البلاد أحدثتها العاصفة (دانيال) مخلفة الآلاف من المفقودين والقتلى.

وقال ماتّاريلا، في رسالة الثلاثاء إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد يونس المنفي إن “الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال، والتي ضربت الجزء الشرقي من ليبيا بشدة وخاصة مدينة درنة، تسبب حزنًا عميقًا ومشاعر تعاطف صادقة مع آلام الشعب الليبي الصديق”.

وأضاف رأس الدولة الايطالية “بهذه الروح، أود أن أنقل لكم، سيادة الرئيس، ولعائلات المتوفين، أحر تعازي إيطاليا بأسرها وشخصي”.

وقال “نتمنى الشفاء العاجل للعديد من المصابين والذين تكبدوا خسائر مادية فادحة. وإذ أكرر قربنا الصادق، أؤكد أيضًا استعداد إيطاليا للمساهمة في جهود الإغاثة”.