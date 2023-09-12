الفاتيكان: البابا أدى تحية قصيرة فقط لريان الكلداني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس، لم يتبادل مع ريان الكلداني سوى تحية قصيرة فقط.

يذكر أن ريان الكلداني هو سياسي عراقي مسيحي، يشغل منصب الأمين العام لحركة بابليون، وقائد إحدى فصائل الحشد الشعبي سابقاً التي كانت تدعى كتائب بابليون.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في إحاطة للصحافيين الثلاثاء، أنه “خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، الذي جرى يوم 6 أيلول/سبتمبر الماضي، حيا البابا فرنسيس بعض الحاضرين كالعادة”، وقد “كان من بينهم مجموعة من العراقيين أيضاً برفقة السيد ريان الكلداني”، والذي “أدى له تحية قصيرة”.

وذكر مدير دار الصحافة الفاتيكانية، أنه “لم يتم عقد لقاء خاص مع الكلداني”، سكرتير حركة بابليون، الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد المسيحيين.