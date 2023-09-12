الحزب الديمقراطي الإيطالي: ميلوني تخفي مشاكل البلاد وتخترع الأعداء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض خطاب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أمام قادة حزبها (إخوة إيطاليا) متهما إياها بـ”إخفاء المشاكل” الحقيقية للبلاد و”اختراع الأعداء”.

وكانت ميلوني قد قالت، في إشارة للمعارضة، “سنستمر في عدم الرد على هذه الاستفزازات وليس لدينا وقت لمصارعتهم في الطين لأننا مشغولون بالتحليق عالياً”.

وقال الحزب الديمقراطي في مذكرة “يخفي خيال ميلوني السياسي المشاكل ويخترع الأعداء. فهي غير قادرة على الوفاء بوعودها الانتخابية ووعود حلفائها” في الائتلاف الحكومي، وبالتالي “اللوم يقع على الآخرين: على الحزب الديمقراطي، وعلى (مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو) جينتيلوني، وعلى أوروبا”.

وأضاف الحزب “لم تنطق ميلوني بكلمة عن كيفية مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطن في البلاد والذي يرى أن تكاليف المعيشة ترتفع ويضطر إلى دفع تكاليف الرعاية الطبية، ويؤجل تقاعده. في المقابل، لا يأتي منها سوى الشكوى المعتادة من اعتداءات عليها وعلى عائلتها. إن الاحتماء في أحضان الحزب لن ينقذها من الاضطرار لمجابهة الأخطاء التي ارتكبت خلال عام من الحكم: من فشل في استخدام الموارد الأوروبية إلى إدارة حالات الطوارئ بمراسيم وتأجيل إصلاحات مفيدة للتنمية”.