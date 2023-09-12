مسؤول فاتيكاني: أسيء فهم البابا فالتزامه بالسلام وبكييف واضح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب مسؤول فاتيكاني عن “الاعتقاد بأنه كان هناك سوء فهم أوضحه البابا فرنسيس أصلاً، بشأن روسيا والثقافة الروسية، وكذلك حول حقيقة إنقاذ هذه الأخيرة من الاستغلال”، لكن بعد ذلك “لم يتحدث أحد مطلقًا عن الوساطة، وأعتقد أنها تعبيرات ستجد توضيحًا بالتأكيد”، فـ”التزام البابا بالسلام وبأوكرانيا واضح جدًا لدرجة أنه ليست هناك حاجة حتى لإنكاره”.

وتعليقاً على كلمات كبير مستشاري الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ميخايلو بودولياك الذي قال إن “البابا لا يمكنه أن يلعب دور وساطة لأنه مؤيد لروسيا”، قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، في تصريحات متلفزة: “أين نحن؟ إنها لوحة يتم فيها قبل كل شيء فتح مساحات إنسانية محمية من العنف ويمكن أن تحل فيها بعض العواقب الوخيمة كفصل الأطفال عن عائلاتهم، تبادل السجناء المدنيين وتحرير بعض المعتقلين”.

وتابع أن “هناك أيضاً الدفع حتى تتمكن الجهات الفاعلة العديدة التي يمكنها دعم السلام من إيجاد التقارب، ولهذا السبب تحدثت عن هذه اللوحة”. وأضاف أن البابا فرنسيس سيتحدث عن: سلام خلاق، لأنه لا يستسلم ويسعى إلى كل المجالات الممكنة لوضع حد للعنف والتوصل إلى سلام عادل وآمن”.

وأشار الكاردينال تزوپّي إلى أن “الخطة تتمثل بالذهاب إلى الصين بالتأكيد، وأعتقد أنه سيتم عاجلاً أم آجلاً”، واختتم مبيناً أنه “جزء مهم آخر من هذا التقارب الذي كنت أتحدث عنه، للدفع بالاتجاه نفسه”.