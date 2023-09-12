وزيرة إيطالية: مأساة فيضانات ليبيا تفطر القلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت وزيرة إيطالية، أن “الفيضانات في ليبيا مأساة أخرى تكسر القلب وتمس ضمائرنا جميعاً”.

وقالت وزيرة الإصلاحات التنظيمية وتبسيط التشريعات ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلّاتي، في تصريحات الثلاثاء، إن “جحيم المياه والأوحال والرياح يدمر أراضي كابدت معاناة الحرب لسنوات طويلة”. مؤكدة أن “إيطاليا ستقوم بما عليها من دور لمساعدة البلاد”.

وخلصت رئيس مجلس الشيوخ السابقة، الى القول، إن “فكرنا المتأثر في لحظة الحداد هذه، يتجه نحو جميع العائلات المصابة مادياً ومعنوياً”، لذلك “أعرب عن قربي من المؤسسات ومن جميع المواطنين الليبيين”.