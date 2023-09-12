مسؤول إيطالي: الشتاء الديموغرافي سببه مشاكل اقتصادية وعدم مركزية الأسرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول إيطالي عن الاقتناع بأن من بين أسباب انخفاض معدل الولادات في البلاد، هناك “مشكلة اقتصادية بالتأكيد”، وستدرك: “لكنني أعتقد أن العامل الثقافي له تأثير كبير أيضاً”.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، إنياتسيو لا روسّا، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن “جعل الناس يتخيلون أن الأسرة لم تعد النواة المركزية للمجتمع يؤدي إلى آثار، من بينها مذهب المتعة والأنانية، بالمعنى العام، هو أعلى اليوم مما كان عليه في الماضي”.

وأشار القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أنه “صحيح أن هناك حقيقة ثقافية” كامنة وراء هذا الأمر، “لكنني أجد أن من غير المفهوم حقًا أن يبرر هذا ظرفًا مخففًا” لقضية حساسة كهذه.

وفيما يتعلق بالقاضي الذي طلب تبرئة الزوج السابق لامرأة بنغلاديشية أبلغت عن سوء معاملة الرجل، أضاف ممثل السلطة الثانية في الدولة: “أعتقد أن حقيقة الهوية الثقافية الإيطالية تسود، أولئك الموجودون في منزلنا عليهم واجب، لا يتمثل بإمكانية الالتزام بقوانيننا وأسلوب حياتنا أيضاً”، بل “على الأقل إلى الحد الذي تتعارض فيه النماذج الأخرى مع الحضارة، مع الحد الأدنى للشعور بالتعايش”. واختتم بالقول: “لذلك لم أثمّن هذا القرار”، شخصياً.