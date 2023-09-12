ديمقراطيون إيطاليون: إنقاذ البشر لن يكون جريمة أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد ديمقراطيون إيطاليون، أن “في الوقت الذي يموت فيه الأشخاص الفارون من الحرب والجوع كل يوم في عرض البحر المتوسط، نظراً لغياب مهام انقاذ الحياة، علينا أن نطالب بتعاون الجميع لا تثبيط عمليات الإنقاذ بأي وسيلة بالتأكيد”.

وفيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته قوات خفر السواحل ضد سفينة (ماري يونيو) التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، لإرغامها على رمي المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ، قال منسق الأمانة الإقليمية لشرطة صقلية ألفريدو ريتزو ورئيسة المجلس الإقليمي للشرطة في تراباني، فالنتينا فيلابوونا، إنه “لهذا السبب، فإن أحكام هيئة ميناء تراباني مرفوضة وتتعارض وقانون البحار”.

وأضاف المسؤولان المنتميان إلى الحزب الديمقراطي، إن “إنقاذ الأرواح لن يكون جريمة أبدًا. تراباني مدينة ولدت من عمليات تهجين عديد، لكنها ميناء مفتوح قبل كل شيء، وقد علمنا صيادونا أنه يجب يتم إنقاذ الأشخاص في عرض البحر ونقلهم إلى ميناء آمن”.

وذكر ريتزو وفيلابوونا، أن “تضامننا ودعمنا لـ(ماري يونيو) وأولئك الذين ينقذون الأرواح بحراً كل يوم، سيستمر على الرغم من العقبات المتكررة من جانب الحكومة الإيطالية”. وتابعا: “بعد وفاة أحد المهاجرين في منطقة ماريتيمو، نددنا بحقيقة أن كل هذا لم يهم أحداً، فبعد كل شيء، أنشأ وزير (الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي نفسه في الواقع، ومن خلال مرسوم كوترو، نظامًا يلوم ويعيق عمل كل من ينقذ الأرواح”.

واسترسلا: “مع ذلك، فبعد فصل صيف شهد حالة طوارئ حقيقية، تضاعف فيه عدد الوافدين أربع مرات والعجز عن إدارتهم، مع عدم كفاية مراكز الطوارئ ولامبيدوزا التي، على الرغم من وعودها، لم تصبح بالتأكيد رائدة للإنسانية، لم نتخيل أبداً قراءة قرار هيئة ميناء تراباني الذي يرسم استراتيجية الحكومة بكل وضوح”.

وأكد المسؤولان الأمنيان، أن “إصدار أمر بحرمان السفينة من سترات النجاة، القوارب القابلة للنفخ، الأدوية، المعدات الطبية وكل ما هو ضروري لإنقاذ حياة البشر، يُعدّ أمراً خطيراً للغاية، بل والأكثر من ذلك، الإشارة إلى امتلاك هذه الأدوات سبباً لعقوبة الحجز”.