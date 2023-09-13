إيطاليا: وصول أكثر من ألف مهاجر خلال الليل إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن الموجة الجديدة لتدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تستمر بلا توقف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الليلة الماضية، وصل حوالي ألف مهاجر، معظمهم من الرجال تقريبًا، إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)”، وذلك “من خلال 23 عملية إنزال”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “يوم أمس وحده، تمت أكثر من 100 عملية إنزال، حملت ما مجموعه أكثر من 5 آلاف شخص”، مبينةً أنه “لا يزال هناك مئات من المهاجرين على الرصيف في انتظار نقلهم إلى النقطة الساخنة”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “يبدو أن مزيداً من القوارب تصل إلى سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي وعلى متنها عشرات المهاجرين الآخرين”.