إيطاليا: وفاة رضيع في انقلاب قارب هجرة أثناء الرسوّ بلامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية عن مأساة وقعت الليلة الماضية قبالة سواحل لامبيدوزا خلال عمليات إنزال المهاجرين، إذ انقلب قارب صغير كان على متنه عشرات المهاجرين وانتهى الأمر بعدة أشخاص منهم في المياه.

وأفادت (أدنكرونوس) أن “من بين من سقط في الماء، طفل حديث الولادة عمره بضعة أشهر، فقد حياته غرقاً”، بينما “تم انتشال بقية المهاجرين الآخرين من قبل رجال خفر السواحل”، في حين “نُقل جثمان الطفل إلى هيئة الطب العدلي في مقبرة الجزيرة”.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن “والدة الطفل فتاة من غينيا، لا تزال قاصرًا، كانت تسافر برفقة أختها وصهرها وطفلهما الصغير”، وهي “حالياً في نقطة لامبيدوزا الساخنة، تحظى بمساعدة أخصائيين نفسيين”، والتي “من المقرر نقلها بأسرع وقت ممكن إلى مركز مختص في محافظة أغريجينتو”. وأضافت المصادر ذاتها، أنه “وفقاً لما تبين، فإن القارب الذي كان على متنه الطفل كان عرضا للانقلاب، لأن الركاب تحركوا بشكل خاطئ على متنه عندما رأوا وصول قارب دورية خفر السواحل”.