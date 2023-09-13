سيناتور إيطالي معارض: زيادة تدفقات الهجرة ليست خطأ ميلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب سيناتور إيطالي معارض عن الاقتناع بأنه “ليس خطأ (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني إذا زاد عدد المهاجرين الوافدين، بل إنها أزمة دولية”.

وقال زعيم تيار “القطب الثالث” المعارض، كارلو كاليندا، في تصريحات متلفزة الأربعاء، إن “المهاجرين غير النظاميين، على الرغم من وصولهم كل عام، يظلون دائماً على حالهم لدينا، أولئك الـ450 ألفاً”، لأن “بقية الوافدين يذهبون من ثم إلى دول أوروبية أخرى”.

وأضاف كاليندا، أن “هذا هو السبب في أن إغلاق الحدود يمثل خطرًا مميتًا بالنسبة لنا، لأنهم بدلاً من مغادرة بلادنا سيبقون فيها”. وأوضح أن “ما سمحت لنفسي باقتراحه على ميلوني هو أن تقوم بالعمل مع المفوضية الأوروبية، فرنسا وألمانيا لإعادة فتح هذه الحدود”، كما “ينبغي في الوقت نفسه تجديد مراكز الاستقبال هنا”.

وخلص عضو مجلس الشيوخ الى القول، إن “هذه الحكومة مع وصولها إلى سدة الحكم، سقطت كل الوعود بفرض الحصار البحري وغيره، ولا بد من استعادة مهمة (صوفيا) الأوروبية الدولية التي كانت تسيطر على حدود أوروبا خارج المياه الإقليمية”.