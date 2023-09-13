فون دير لاين: منطقة الساحل مرشحة لتكون أكثر اضطرابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين من أن “الانقلابات المتتابعة” في الأشهر الأخيرة من شأنها أن تجعل “منطقة الساحل أكثر اضطرابا في السنوات المقبلة”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، خلال كلمتها الأربعاء حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ أن “روسيا تؤثر في الفوضى وتستفيد منها”، مشيرة إلى أن منطقة الساحل الافريقي “أصبحت أرضًا خصبة للإرهاب”.

وحسب فون دير لاين، فإن الوضع في المنطقة “يشكل مصدر قلق مباشر لأوروبا”، وقالت “من أجل أمننا وازدهارنا، يتعين علينا أن نظهر نفس وحدة الهدف تجاه أفريقيا كما أظهرناه تجاه أوكرانيا. وعلينا أن نركز على التعاون مع الحكومات الشرعية والمنظمات الإقليمية” في القارة السمراء.