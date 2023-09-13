فون دير لاين: سننظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين عن نية الجهاز التنفيذي الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أكدت خلال كلمتها الأربعاء حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ “قرب التوصل لاتفاق” بشأن ميثاق الهجرة واللجوء.

وتحدثت فون دير لاين عن ضرورة “العمل مع شركائنا لمعالجة الوباء العالمي المتمثل في الاتجار بالبشر”، وقالت “لهذا السبب ستنظم المفوضية مؤتمرا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه التجارة الإجرامية”.

وشددت رئيسة المفوضية على “الحاجة إلى الوحدة داخل الاتحاد”، والتي “هي روح الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء” الذي لا يزال موضع نقاش.

وقالت “عندما تولينا مناصبنا، لم يكن يبدو أن هناك أي حل وسط في الأفق” في ملف الهجرة، “لكن مع الميثاق نحقق توازنًا جديدًا بين حماية الحدود وحماية المواطنين، بين السيادة والتضامن، بين الأمن والإنسانية. لم يكن الاتفاق بشأن الميثاق قريبًا جدًا من أي وقت مضى كما اليوم: لدى البرلمان والمجلس فرصة تاريخية للوصول به إلى خط النهاية. دعونا نثبت أن أوروبا قادرة على ذلك”.