الدفاع الإيطالية ترسل طائرتي شحن وسفينة لدعم ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية عن إرسال طائرتي شحن من طراز (C 130) تابعتين لسلاح الجو، وكذلك سفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية، لدعم ليبيا.

وبهذا الصدد، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إن “هيئة الدفاع والقوات المسلحة ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جرّاء الفيضانات المدمرة”، بعد أن أمر هيئة الأركان العامة للدفاع وقيادة العمليات المشتركة منذ يوم أمس بتقديم كل مساعدة ممكنة على الفور، من جانب القوات المسلحة الإيطالية إلى ليبيا وشعبها.

ووفقاً للوزارة، فـ”بعد استطلاع مفصل تم إجراؤه أمس للإمكانات المتاحة، ستغادر القطع العسكرية السالفة الذكر اليوم من مطار بيزا العسكري في رحلات تقل أفراد فرقة الإطفاء، وعلى وجه الخصوص، خبراء في مجال المخاطر المائية مع معدات الدعم ذات الصلة والمواد اللوجستية الأساسية”.

وذكرت الوزارة، أنه “في غضون ذلك، أبحرت سفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية”، والتي “ستصل إلى درنة خلال الـ24 ساعة القادمة، لضمان إتمام المهام اللوجستية، القيادة والسيطرة، فضلاً عن تقديم الدعم الطبي للجهاز الصحي الوطني الذي تم تسخيره لدعم سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه “علاوة على ذلك، إذا تطلبت الظروف الميدانية، فسيتم استخدام سفينة (سان ماركو) العسكرية أيضاً لنقل بقية أفراد الدفاع المدني والصليب الأحمر الإيطاليَين وجميع المواد اللازمة لتقديم الدعم من جانب جهاز الدفاع”. واختتمت بالقول، إن “من بين هذه الآليات، طائرتان مروحيتان أيضاً ستستخدم لأنشطة البحث والانتشال المحتملة”.