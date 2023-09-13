الهجرة وأزمة النيجر والساحل محاور مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيطاليا والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف تناولت “مبادرات مشتركة محتملة لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية على منصة (إكس)، تويتر سابقا، إلى أن النقاش استعرض أيضا “الأزمة في النيجر وعدم الاستقرار في منطقة الساحل”، مشددا على أهمية “تعزيز التنسيق بين إيطاليا والجزائر بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية”.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي، أبلغ الوزير “نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجّعة التي لازالت تتلقّاها مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر”، كما نقل البيان عن تاياني “تجديد دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل”.

كما كان “الوضع المتدهور في مالي في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، حسب بيان الوزارة الذي أشار إلى أن “تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط أثار انتباه الوزيرين”، حيث “تبادلا الآراء والتحاليل بخصوص هذا الموضوع”.