بعد تزايد أعدادهم، إيطاليا تراجع تشريعات التحقق من سن القاصرين بين المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي أن سلطات بلاده تعمل على مراجعة التشريع المتعلق بالتحقق من سن القاصرين الأجانب غير المصحوبين الوافدين عبر الهجرة غير النظامية.

وأشار الوزير، في جلسة مسائلة بمجلس النواب الأربعاء إلى أن “أعداد القاصرين الأجانب غير المصحوبين، أو أولئك الذين يعلنون أنهم كذلك، تزايدت بشكل كبير وشكلت ضغطا غير مستدام على نظام الاستقبال ما يجعل من الضروري التفكير في الإطار التنظيمي”، الذي يتعلق بإجراءات “تقييم أعمارهم”.

وأضاف بيانتيدوزي “لهذا السبب نسعى لتحديد تدخلات تهدف إلى حل قضايا حرجة مبلغ عنها، والتي تستفيد من المعايير التفسيرية والممارسات التطبيقية المتخذة بالفعل منذ مدة من الزمن من جانب السلطات المختصة في الامتثال الكامل للتشريعات الداخلية والدولية وحقوق القاصرين”.

وأكد الوزير أنه “بهذه التدخلات لا نريد تقليص الحماية بأي شكل من الأشكال، بل نريد تسريع الإجراءات وعدم إهدار الموارد المخصصة للقاصرين، وتركيزها على من لهم الحق فعلا فيها، وهذه حاجة يشعر بها بشدة جميع رؤساء البلديات والإدارات المحلية” التي فيها مراكز استقبال للمهاجرين، “بمختلف توجهاتهم السياسية”.

وقال “لهذا السبب، تدرس الحكومة كل الحلول الممكنة”.