البرلمان الأوروبي يعدل قواعده الداخلية على خلفية “قطر غيت”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-صادق البرلمان الأوروبي الاربعاء على قواعد أخلاقية جديدة وردت في خطة من 14 نقطة قدمتها رئيسته روبرتا ميتسولا في اعقاب تحقيقات عن شبه فساد داخل الجهاز التشريعي الأوروبي من جانب السلطات القضائية البلجيكية والايطالية في إطار ما يعرف إعلاميا بـ”قطر غيت”.

ونالت التعديلات في القواعد الداخلية للبرلمان الأوروبي الضوء الأخضر في جلسة عامة بأغلبية 505 أصوات مقابل 93 صوتًا وامتناع 52 عضوًا عن التصويت.

وتنص مجموعة القواعد الجديدة، من بين أمور أخرى، على نشر جميع اجتماعات النواب أو مساعديهم مع ممثلي جماعات ضغط (لوبي) أو دول ثالثة عبر الإنترنت وعلى التشدد في قضايا مثل “تضارب المصالح” و”مصادر الدخل الثانوية” و”الهدايا” للمشرعين الأوروبيين.

وستصبح القواعد الجديدة سارية المفعول من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.