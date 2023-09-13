ميلوني: توقعت جزئيا تشديد ألمانيا وفرنسا للقيود بشأن اللاجئين عبر إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها “توقعت جزئيًا” خطوات اتخذتها الحكومتان الألمانية والفرنسية بحق المهاجرين واللاجئين القادمين عبر الأراضي الإيطالية.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع برنامج (خمس دقائق) تبث لاحقا الأربعاء بعد أخبار الثامنة مساء على القناة العامة الأولى “اغلاق الباب أمام المهاجرين على حدودنا مع فرنسا وألمانيا؟ لقد توقعت ذلك، نعم جزئيًا”.

وأضافت “قلنا إننا لا نستطيع الترحيب بالمهاجرين وفق معاهدة دبلن لأن النقاط الساخنة لدينا كانت ممتلئة. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة التوطين هي مسألة ثانوية، حيث تم نقل عدد قليل جدًا من الأشخاص” استقبلتهم إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى.

وشددت رئيسة الوزراء على أن “المشكلة هي إيقاف التحركات الأولية والوافدين إلى إيطاليا”.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت نيتها تشديد القيود على الحدود مع إيطاليا، بحجة تسجيل “زيادة بنسبة 100% في تدفقات المهاجرين”. كما أفادت تقارير إعلامية بأن ألمانيا علقت مؤقتا القبول الطوعي لطالبي اللجوء من إيطاليا.