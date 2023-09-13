ميلوني تستبعد التحالف مع الاشتراكيين الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني تحالفا مع الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي القادم.

وترأس ميلوني، زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني القومي، كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي تضم أحزاب من بينها (فوكس) الاسباني و(القانون والعدالة) الحاكم في بولندا.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع برنامج في القناة الأولى العامة تبث في وقت لاحق مساء الاربعاء “الأمر ليس كذلك في إيطاليا”، التي يحكمها ائتلاف يمين الوسط “فمن الصعب التحالف مع الاشتراكيين الاوروبيين” بعد انتخابات تجديد الجهاز التشريعي الاوروبي المقررة في منتصف العام المقبل.

وأضافت “على كل حال، من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات الحزبية” على المستوى الأوروبي، إلا “أنني أعتقد أن إيطاليا ستلعب دورًا”. وقالت “لسنا منشغلين الآن بتموضعنا (في خارطة السياسة الأوروبية)، نحن مهتمون بجعل إيطاليا ذات وزن في أوروبا. بالنسبة لي، الهدف هو نمو إيطاليا وتقدم المحافظين الأوروبيين. بعد ذلك، ليس من عادتي عقد اتفاقيات مع اليسار”.

ويشار إلى أن قادة المؤسسات الأوروبية الحاليين تم انتخابهم بتحالف بين حزب الشعب الأوروبي المحافظ والاشتراكيين والديمقراطيين