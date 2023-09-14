برلمانية إيطالية رداً على سالفيني: من يُقدم على عمل حرب ضدنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نددت برلمانية إيطالية معارضة، بحقيقة أنه إزاء وضع كارثي من ناحية الهجرة، “ماذا يفعل وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني؟ يكتشف أن هناك منظمات إجرامية تدير نشاط الاتجار بالبشر ثم يتحدث عن هيمنة خارجية وعمل حرب”، فـ”من ذاك الذي سينفذ هذا العمل الحربي ضد بلادنا؟”.

وقالت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي (المعارض) لاورا بولدريني، بشأن تصريحات سالفيني، إن “الوضع في جزيرة لامبيدوزا الصقلية منهك، حيث تم التخلي عن آلاف المهاجرين لعدة أيام ويتعرض السكان المحليون للضغوط”. وتساءلت: “ما هو الغرض من إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي أرادتها ميلوني؟”.

وذكرت بولدريني، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن “المرسوم ضد المنظمات غير الحكومية ومرسوم كوترو الأمني، على غرار اتفاقيات الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي مع المستبد التونسي قيس سعيد، أدت إلى تفاقم الوضع”. واختتمت مبينةً أن “الآن وبعد أن تحولت قضية المهاجرين إلى أثر ارتدادي حقيقي، يبرز موضوع المؤامرة ضد إيطاليا في وقته المناسب”.