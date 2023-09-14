وزير إيطالي: على الحكومة حل مشكلة (إيتا) وفرض أوروبا للمكابح عبثي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي على وجوب أن تحل حكومة بلاده مشكلة شركة (إيتا) للطيران، ورأى أن فرض الاتحاد الأوروبي للمكابح على المفاوضات يُعدّ عبثياً.

وسلط وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، الضوء على أن “أوروبا طلبت من إيطاليا وجميع الحكومات التي سبقتنا حل مشكلة (أليتاليا) السابقة، والآن (إيتا)، من خلال الخصخصة”. إلا أن “الحكومات لم تحل المشكلة، ونحن نحاول ذلك من خلال إجراء دولي ينص على أن تستحوذ شركة أجنبية (لوفتهانزا) على شركة أسهم (إيتا) بالشراكة”.

وأوضح أورسو، في تصريحات متلفزة الخميس، “لقد فعلنا ذلك بأفضل طريقة ممكنة وسيكون الأمر سخيفًا وغير مفهوم إذا كانت هناك أي مكابح” من جانب الاتحاد الأوروبي. وواصل: “أنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي عندما سيجد حكومة تحقق هذا الهدف، فإن عليه إصدار حكم لا إيجابي فحسب، بل يستحق الثناء”.

وردا على سؤال حول عمل المفوض للشؤون الاقتصادية، جنتيلوني أجاب الوزير بأنه يعتقد “أن المفوض الإيطالي يعمل دائما لحماية مصالح بلاده. وأنا على قناعة بأن كل من يمثل إيطاليا في المحافل الدولية يفعل ذلك عن قناعة ومثابرة”.