إيطاليا: يمكن للمهاجرين المساهمة بحل مشكلة التدهور الديموغرافي لكنهم ليسوا الحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بودابست ـ أعربت قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن من شأن المهاجرين أن يقدموا مساهمة في إطار حل مشكلة التدهور الديموغرافي، لكنهم لا يمثلون الحل نفسه.

وفي كلمتها خلال قمة بودابست الديموغرافية، الخميس، قالت ميلوني: “كثيراً ما يُقال بشكل توظيفي إن الهجرة سوف تساهم في نمو سكاننا”. وأردفت: “أنا لا أتفق مع هذا الطرح. بل أنا على اقتناع بأن الدول الكبرى يجب أن تتخذ قرارات لضمان مستقبل وأمن شعوبها”.

وتابعت: “يمكن للمهاجرين، إذا تم دمجهم بشكل تام، أن يقدموا مساهمة في اقتصادات بلداننا”، لكن “يجب أن نكون أكثر مسؤولية تجاه أنفسنا كمواطنين أوروبيين، من خلال إيجاد حلول لأزمات النظام الأوروبي”.

وخلصت رئيسة الحكومة، موضحة أن “التراجع في النمو السكاني ليس قدراً، بل هو خيار. وهو ليس الخيار الذي نتطلع إليه”.