المفوضية الأوروبية: تأشيرة شنغن للكويتيين صالحة لمدة 5 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تبنت قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة في السابق.

وقالت في بيان وزعته بعثتها الأوروبية، وأعادت نشره على موقعها الإعلامي الخميس، إن نظام التأشيرة الجديد )كاسكايد( الذي تم اعتماده في 8 أيلول/سبتمبر لصالح المواطنين الكويتيين سوف يمكّن جميع المتقدمين المؤهلين بما في ذلك الذين يسافرون لدول مجموعة شنغن لأول مرة بإن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.

وطبقا لنظام التأشيرة الجديد (كاسكايد) ، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات شنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة خمس سنوات وفي حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سوف يتم اصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر.