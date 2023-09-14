المفوضية الأوروبية: وضع تدفقات الهجرة يؤكد حجم التحديات التي أمامنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية دعم إيطاليا على المستويين “التشغيلي والمالي” لمواجهة الازمة المتفاقمة للهجرة غير النظامية.

وقالت أنيتا هيبر للصحفيين الخميس إن الوضع الراهن للتدفقات “يؤكد لنا مرة أخرى (حجم) التحديات التي أمامنا والجهود التي يتعين علينا بذلها”.

وأكدت المتحدثة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتواصل مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بشأن جزيرة لامبيدوزا الصقلية التي تتحمل عبء التدفقات الأكبر للمهاجرين الوافدين بحرا إلى السواحل الجنوبية الإيطالية، مشيرة إلى أن مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون “تحدثت هذا الصباح” مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي لـ”تقييم الوضع ومعرفة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة”.