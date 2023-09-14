تاياني يؤكد تعيين أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن مبعوثه الخاص إلى ليبيا الدبلوماسي نيكولا أورلاندو “سيكون ممثلا للاتحاد الأوروبي” في طرابلس.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، ردا على سؤال الخميس في مجلس الشيوخ حول الجدل الذي صاحب ترشيح أورلاندو للمنصب، وما تردد عن رفض أولي من جانب حكومة الوحدة الوطنية الليبية لاعتماده، إنها “عاصفة في كوب ماء ذات نكهة جدل سياسي”.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي تسمية أورلاندو رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي.

أورلاندو، الذي يخلف الاسباني خوسيه ساباديل، يشغل منصب المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا وعمل سابقًا سفيرا لبلاده في كوسوفو.