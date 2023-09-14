وزارة الدفاع الإيطالية تعلن مواصلة المساعدات لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الدفاع الايطالية أن طائرة من طراز C-130 غادرت اليوم إلى ليبيا محملة بمركبات ومواد لوجستية أساسية.

وأشارت إلى أن سفينة سان ماركو وعلى متنها مروحيتان للبحث والإنقاذ وصلت بالفعل إلى المياه قبالة منطقة درنة.

ويدوره أعلن وزير الخارجية أنطوينو تاياني أن رئيس هيئة الدفاع المدني فابريتسيو كورسيو سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بزيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.

وأسفرت السيول التي ضربت مناطق ساحلية شرقي ليبيا، خاصة مدينة درنة، عن الآلاف من القتلى والمفقودين والمشردين.