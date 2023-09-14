وكالة فرونتكس: التدفقات غير النظامية الاعلى منذ عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت بيانات رسيمة نُشِرت اليوم الخميس بارتفاع عدد حالات العبور غير النظامية للمهاجرين إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة الخمس (+18%) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، متجاوزًا بذلك 232,350 وحدة، وهو أعلى إجمالي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس منذ عام 2016.

ووفق وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس)، فإن هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بعدد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقد تضاعفت حالات العبور غير النظامية على هذا المسار (114.562 شخص، ما يعادل +96٪) مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.، حسب وكالة (فرونتكس) والتي رجحت استمرار ضغوط التدفقات المنطلقة من سواحل تونس وليبيا في الأشهر المقبلة.