ميلوني-أوربان: الهجرة تحدي أوروبي مشترك يتطلب استجابة جماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الإيطالية بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اتفقت مع نظيرها المجري فيكتور أوربان على ضرورة “وقف عمليات المغادرة (للمهاجرين) وتعزيز عمليات الإعادة إلى الوطن ومنح مساعدات اقتصادية لبلدان الأصل” للتصدي للهجرة غير النظامية.

وحسب المذكرة الصادرة في روما في أعقاب الاجتماع الذي عقد الخميس في بودابست، أكد الزعيمان “الحاجة إلى التحرك بسرعة وبتصميم”، باعتبار أن ظاهرة الهجرة “تمثل تحديًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي وتتطلب استجابة جماعية”.

وشددت ميلوني وأوربان “على ضرورة التركيز على البعد الخارجي لمنع المغادرات، خاصة من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الحاسم لبلدان المنشأ وعبور المهاجرين، والتزام أكبر في مكافحة شبكات المتاجرين بالبشر وسياسة إعادة إلى الوطن فعالة لأولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا، وينبغي أيضا تنفيذ آلية المشروطية (conditionality mechanism) لضمان تعاون بلدان المنشأ.”