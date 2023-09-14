إيطاليا تدعو أوروبا لتعزيز عمليات إعادة المهاجرين من تونس لبلدان المنشأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تعزيز عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية له الخميس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حسبما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية.

ونقلت الوزارة عن يانتيدوزي قوله “تشاطرنا (خلال الاتصال الهاتفي) الحاجة إلى تطوير استراتيجية عملياتية أوروبية جديدة ضد المتاجرين بالبشر. كما أبرزت للمفوضة ضرورة تعزيز عمليات العودة من تونس إلى بلدان المنشأ”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أفادت في وقت سابق بأن يوهانسون ستتحدث مع الوزير الإيطالي بشأن “تقييم الوضع ومعرفة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة” بشأن أزمة تدفقات المهاجرين.

وقد توجت زيارات متكررة لمسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تونس العاصمة في الأشهر السابقة باتفاقية (شراكة استراتيجية شاملة) بين التكتل الموحد وتونس تم توقيعها في منتصف تموز/يوليو الماضي تشمل محاور على رأسها الهجرة والطاقة المتجددة والانتقال الرقمي.