المفوضية: رفض تونس استقبال وفد من البرلمان الأوروبي مفاجئ ومؤسف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت المتحدثة باسم الممثل الأعلى الأوروبي للسياسة الخارجية عن “المفاجأة والأسف” لقرار سلطات تونس رفض الإذن بزيارة البلاد لوفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي كانت مقررة اليوم.

وقالت نبيلة مصرالي في مذكرة مساء الخميس “نحن مندهشون للغاية من هذا القرار، بعد الزيارات العديدة التي تمت في الأشهر الأخيرة والتي مكنت من إقامة حوار صريح ومفتوح بين كافة المؤسسات الأوروبية والتونسية بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني”.

وأضافت “أعرب سفيرنا هناك على الفور عن أسفه لهذا القرار الذي لا يساعد في تعزيز علاقاتنا”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وتونس تربطهما “شراكة قوية واستراتيجية”.

وشددت المتحدثة على “إن استمرار الحوار المفتوح أمر بالغ الأهمية في وقت نواجه فيه معًا تحديات غير مسبوقة”.