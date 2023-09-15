الولايات المتحدة: الاتفاقيات الابراهيمية نقطة تحول بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قالت الإدارة الامريكية إن “التطبيع بين حلفائنا” في منطقة الشرق الأوسط “كان بمثابة تحول بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب”.

جاء ذلك في مذكرة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع “الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية” والتي تصادف اليوم.

وقال المتحدث “في هذه الذكرى، نجدد التزامنا بهدف توسيع وتعميق فرص التكامل التي تمثلها الاتفاقيات”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تظل ثابتة في دعمها لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا”، مشيرا إلى أن الشراكات اللاحقة، مثل منتدى النقب وشراكة I2U2 بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، “ستقوي القدرات المشتركة وتعزز التعاون اللازم لمواجهة التحديات والفرص الملحة الحالية”.

وكان البيت لابيض قد شهد في 15 أيلول/سبتمبر 2020 توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء خارجية الامارات والبحرين على وثيقة الاتفاقية.