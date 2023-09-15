حفيدة ماري لوبان تزور لامبيدوزا لـ”التضامن” مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت السياسية اليمينية الفرنسية ماريون ماريشال، ابنة شقيقة مارين لوبان، إنها موجودة اليوم في لامبيدوزا لتظهر علنًا “دعمها لإيطاليا، التي تخلت عنها الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي في مواجهة حالة الهجرة الطارئة” الراهنة في الجزيرة بمقاطعة صقلية.

وأشارت، في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إلى أن زيارتها تأتي أيضا “لإظهار مدى خطورة الوضع للفرنسيين، لأن الأشخاص الذين يهبطون هنا اليوم سيكونون معهم في فرنسا غدا”.

وأضافت حفيدة جان ماري لوبان، الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية “نحن فقط في بداية أزمة هجرة غير مسبوقة، وهذه التدفقات لا تقارن بما ينتظرنا”.

وبشأن الخلاف السياسي مع عمتها مارين لوبان، قالت نائبة رئيس حزب (Reconquête) الاستعادة، قالت: “نحن من نفس العائلة، ولكننا نعرف كيفية التمييز بين العلاقات الشخصية والسياسة. اليوم مع Reconquête أمضي قدما في مشروع سياسي يختلف عن مشروع التجمع الوطني في عدة نقاط. على سبيل المثال اعتبار الدفاع عن هويتنا أولوية وبرنامج اقتصادي يفضل العمل على مساعدات الرعاية الاجتماعية ويضع حدا للفساد ومكافحة الدعاية للمثليين والترويج في فرنسا للحاجة إلى تحالف يميني على النموذج الإيطالي”.