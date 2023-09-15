قيادي بحزب ميلوني: تدفقات الهجرة نتيجة لسياسات الغرب الخاطئة لعقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأي رئيس مجموعة حزب (إخوة إيطاليا) في مجلس الشيوخ، لوتشيو مالان أن زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية إلى البلاد “ليس لوجود حكومة بقيادة جورجا ميلوني”، بل “لعدم الاستقرار في تونس والنيجر وغيرها”.

وأشار القيادي في الحزب القومي اليميني الذي يقود ائتلاف يمين الوسط الحاكم، في تصريحات لإحدى قنوات التلفزة الجمعة، إلى أن التدفقات “نتيجة للسياسات الخاطئة للغرب بأسره في العقود الأخيرة”.

وفي سياق متصل، دعت حركة خمس نجوم المعارضة الحكومة للاعتذار، وقال عضو مجلس الشيوخ في الحركة، أليساندرا مايورينو أنه “أمام هذه الكارثة، يجب على حكومة جادة أن تعتذر للإيطاليين لأنها خدعتهم في حملة انتخابية مزيفة تمامًا”.

وكانت ميلوني قالت في خطاب أمام القيادة السياسية لحزبها، “أعلم أن العديد من الذين صوتوا لنا كانوا يأملون في الحصول على نتائج فورية” لمعالجة تدفقات المهاجرين. وأضافت “أنا لست خائفة من دفع الثمن على المدى القصير، لأن الحلول سريعة الزوال لا تهمني ولا الاستجابات الدعائية التي تصمد لمدة شهرين ثم تعيدنا إلى نقطة البداية. أريد حل المشكلة بطريقة هيكلية.”

ووصفت رئيسة الوزراء إدارة ملف الهجرة بأنها “مهمة ضخمة وسوف تستغرق وقتا”. وأردفت “لكن في النهاية سوف نتغلب على المتاجرين بالبشر ونوقف الهجرة غير النظامية وندير الهجرة القانونية بطريقة منظمة”.