سالفيني: مؤسسات ألمانية تمول منظمات لجلب المهاجرين لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير البنى التحتية، ماتيو سالفيني إن “هناك مؤسسات ألمانية تمنح ملايين اليورو لمنظمات غير حكومية ألمانية لجلب المهاجرين إلى إيطاليا. انها حقيقة”.

وجاء حديث سالفيني، زعيم حزب الرابطة، في مقابلة متلفزة مساء أمس الخميس ردًا على سؤال حول حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين، بعد وصول آلاف إلى جزيرة لامبيدوزا في الأيام الأخيرة.

وحول إمكانية استخدام القوات البحرية لوقف الهجرة غير النظامية، قال سالفيني “أعتقد أنه لا ينبغي استبعاد أي نوع من التدخل… أنا أقدِّر وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، وأثق في وزيري الخارجية تاياني والداخلية بيانتيدوزي. نحن نقوم بعمل جماعي” في الحكومة.

وأضاف “أكرر، لا أستبعد أي نوع من التدخلات. لا يمكننا الوقوف متفرجين أمام مشاهد فظيعة من هذا النوع. ينبغي إقامة مركز طرد للمهاجرين (غير النظاميين) في كل إقليم”، مشيرا إلى أن “هناك طرق عديدة لمنع التدفقات والحد منها”. وقال: “الاوضاع الاستثنائية تتطلب حلولا استثنائية”.