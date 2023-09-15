إيطاليا: 3800 مهاجر في نقطة لامبيدوزا الساخنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت هيئة الصليب الأحمر الإيطالية، أن “هناك حاليًا حوالي 3800 شخص في النقطة الساخنة على جزيرة لامبيدوزا، وهو عدد في انخفاض مستمر على ضوء عمليات النقل الجارية منذ هذا الصباح وستستمر طوال اليوم وستشمل 2500 شخص”.

وفي تصريحات من نقطة لامبيدوزا الساخنة الجمعة، قالت مديرة شؤون الهجرة في الصليب الأحمر الإيطالي، فرانشيسكا بازيلي، إن “الوضع في المركز يعود تدريجيا إلى إدارة أقل تعقيداً، وبصفتنا الصليب الأحمر، نواصل تقديم الخدمات الأساسية”.

وأضافت المسؤولة بالهيئة الإنسانية: “نحن الآن على وشك توزيع وجبة الغداء”، مبينة أن “يوم أمس، تم توزيع 10 آلاف وجبة، وفرقنا الصحية تعمل إلى جانب اللوجستيين والوسطاء بشكل متواصل لضمان توفير جميع الخدمات”.

وخلصت بازيلي مشيرة إلى أنه “يوجد حاليًا 130 عاملاً، بمن فيهم المتطوعين وموظفي هيئتنا، الذين سيتم زيادة عددهم اليوم على وجه التحديد للعمل على استعادة تزويد المركز بالمواد الضرورية بعد مغادرة المهاجرين منه”.