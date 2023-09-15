إيطاليا-فرنسا: تسريع التعاون مع بلدان المنشأ لمنع تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت الجمعة بين وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، لـ”تقييم الوضع الحالي لتدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط”.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية، “اتفق الطرفان على أولوية تبني استراتيجية تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى التعزيز السريع للتعاون العملي مع بلدان المنشأ، التي يمكن أن تؤثر بشكل فعال على منع المغادرات وذلك أيضا من أجل تجنب تداعيات لها على التحركات الثانوية للمهاجرين” بعد دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكان دارمانان قد أعلن قبل أيام تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إيطاليا للتصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية الوافدة عبر سواحل جارتها، والتي زادت بنسبة 100%.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد طالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف عمليات إعادة المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الاصلية.