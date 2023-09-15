الرئيس الإيطالي: لا لرأسمالية السلب فالشركات وسيلة للنمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الرئيس الإيطالي: لا لرأسمالية السلب فالشركات وسيلة للنموروما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا مندداً، إن “الدستور عندما حدد القواعد السارية في البلاد، لم يتحدث عن الرأسمالية التي تسلب المواطنين أموالهم”.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة لاتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) الملتئمة بروما الجمعة، ذكّر الرئيس ماتّاريلا بأن “الشركات في قلب نظام القيم وليس القيم الاقتصادية فقط”. وأردف: “أنتم من تذكرون، وأنا أيضاً، أن لدى الشركة مسؤوليات تتجاوز حدود نسائها ورجالها، وأضيف، أسواقها”.

واسترسل: “فالشركات وسيلة للنمو، الابتكار، التدريب، الثقافة، التكامل ومضاعفة النفوذ، إنها عامل القوة الناعمة، وفضلا عن كونها عوامل تخلق الحرية أيضاً، فإن خلق الثروة يمثل وظيفة اجتماعية مهمة، وهذه إحدى المسؤوليات الاجتماعية الأولى للشركة”، لكن “ليس على حساب الثروات الأخرى، الفردية أو الجماعية بطبيعة الحال”.

وأضاف رئيس الدولة، أن “المبدأ لا يكمن في تركيز الثروة، بل نشرها. نحن نعرف النموذج الذي جعل إيطاليا وأوروبا تنموان”، مبيناً أن “التقييم الذي يجب استخلاصه منه لا يشكك بالمصلحة الفردية”. واختتم مشيراً إلى أن “هذا المفهوم الواسع النطاق للاقتصاد المدني، تمتد جذوره عميقاً في دروسنا الاقتصادية في القرن الثامن عشر”.