الاتحاد الأوروبي: وضع حقوق الانسان بإيران لا يزال حرجا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء “الدعم القوي للحقوق الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين وتطلعاتهم”، واصفا وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه “لا يزال حرجاً”.

وأكد التكتل الموحد في بيان الجمعة حمل توقيع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل “مواصلة النظر في جميع الخيارات المناسبة المتاحة لنا لمعالجة أي قضايا مثيرة للقلق تتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران”، وذلك بمناسبة مرور عام على مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وأضاف البيان “يقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متحدين في حث السلطات الإيرانية على الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه”، مناشدا السلطات في طهران بـ”القضاء، في القانون والممارسة، على جميع أشكال التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة”.

وفي إشارة إلى اعتقال إيران لمواطنين سويديين إثنين، يعمل أحدهما دبلوماسيا في البعثة الأوروبية، دعا البيان إيران إلى “الوقف الفوري لممارسة الاحتجاز التعسفي غير المقبول وغير القانوني، بما في ذلك احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي والمواطنين الاوروبيين مزدوجي الجنسية وإطلاق سراحهم على الفور”.